Первым совершил беспосадочный полет вокруг Земли: умер легендарный американский пилот Дик Рутан

Легендарный американский пилот Дик Рутан ушел из жизни. У 85-летнего мужчины было тяжелое заболевание легких. О смерти рекордсмена, который совершил первый беспосадочный полет вокруг Земли, сообщило агентство Associated Press.

Пилот скончался 3 мая, в пятницу. Он находился под наблюдением врачей в больнице. У Рутана было диагностировано тяжелое заболевание легких. Несмотря на усилия медиков, спасти известного пациента не удалось.

Мужчина, по словам друга, подхватил легочную инфекцию не так давно. Ее последствия американец переживал очень тяжело. Специалисты уговаривали летчика остаться на системе подачи кислорода, но отказался следовать рекомендациям.

Рутан стал популярным в 1986 году, когда облетел земной шар. Он потратил на это 9 дней и три минуты.

Ранее в США в возрасте 87 лет ушел из жизни художник-абстракционист Фрэнк Стелла. У культурного деятеля была обнаружена лимфома.