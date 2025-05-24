Первый в истории Калмыцкого театра профессиональный режиссер: умер заслуженный деятель искусств Борис Шагаев

Советский и российский режиссер, драматург и театральный деятель Борис Шагаев ушел из жизни. Ему было 86 лет. Некролог по случаю кончины деятеля культуры опубликовала пресс-служба Калмыцкого театра.

Заслуженный деятель искусств Калмыкии стал первым в истории местного театра профессиональным режиссером, говорится в публикации. Шагаев родился в феврале 1939 года. В 1965-м он окончил режиссерское отделение ЛГИТМиК. Будучи студентом, он обучался у народного артиста СССР Леонида Вивьена.

Шагаев проходил стажировку в Театре Сатиры у Плучека и в Театре Вахтангова у Симонова. В качестве режиссера Калмыцкого театра он поставил за свою карьеру около 70 спектаклей.

Ранее сообщалось о смерти писателя-фантаста Юрия Никитина. Его тело заморозят для оживления в будущем.