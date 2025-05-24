Для возможного оживления в будущем: тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено

Автор более 60 книг Юрий Никитин ушел из жизни. Писателю было 85 лет. Церемонии прощания и похорон известного фантаста, судя по всему, не будет. Тело основателя жанра славянское фэнтези будет заморожено.

Об этом рассказала супруга покойного писателя, передает Telegram-канал Комсомольская правда: KP.RU. Вдова сообщила, что тело Никитина будет заморожено. По словам женщины, это необходимо для того, чтобы в будущем, возможно, оживить фантаста.

Юрий Никитин скончался вчера, 23 мая. Причина его смерти пока не называется. Часть своих книг он выпускал под псевдонимом Гай Юлий Орловский. Под этим вымышленным именем он фигурирует в цикле о Ричарде Длинные Руки.

Ранее сообщалось о смерти режиссера Тверского академического театра драмы Александра Сафронова. Он скончался после болезни.