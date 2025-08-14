Киргизский писатель и переводчик Оскен Даникеев умер в возрасте 90 лет

Умер известный киргизский прозаик и переводчик Оскен Даникеев. Ему было 90 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет данных о том, где состоятся похороны и церемония прощания.

Оскен Даникеев окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР в Москве.

По мотивам его повести «Девичий секрет» в 1983 году был написан сценарий мелодрамы «Не ищи объяснения».

Он также написал рассказы «Сердце матери», «Юный Куткйан», «Жизнь – мгновение» и другие произведения. Все они были переведены на русский язык.

Оскен Даникеев также занимался переводами произведений классических русской литературы на киргизский язык, сообщает «Российская газета».

