«Первый гитарный бог рок-н-ролла» Дуэйн Эдди умер в возрасте 86 лет

30 апреля в США, спустя три дня после своего 86-летия, ушел из жизни выдающийся американский гитарист Дуэйн Эдди. Причиной его смерти стал рак, пишет CNN.

Дуэйн Эдди был одним из «отцов» рок-н-ролла, одним из самых успешных коммерческих гитаристов и главным популяризатором электрогитар в 50-х годах прошлого столетия.

Музыкант родился в Корнинге, штат Нью-Йорк, 26 апреля 1938 года. Он стал известен после переезда в Аризону, куда его семья отправилась, когда Эдди был подростком. Дуэйн начал играть на гитаре в пять лет, а в школе он с другом создал дуэт Jimmy and Duane.

Эдди начал сольную карьеру в 50-х годах 20 века, записав свой первый сингл Movin' n' Groovin. Фирменный звук музыканту удалось создать, благодаря гитаре Gretsch 6120. Он стал одним из самых коммерчески успешных инструментальных музыкантов, написав мелодии Rebel-'Rouser, Peter Gunn и многие другие. К 1963 году Дуэйн продал 12 млн синглов.

Дуэйна считают пионером гитарного «твэнга» (тонкого-звонкого пронзительного звука — прим. «Страсти») и главным в 1950-х годах популяризатором электрического гитарного звука. Джон Фогерти однажды назвал Эдди «первым гитарным богом рок-н-ролла», вдохновившим множество музыкантов.

Ранее ушел из жизни экс-участник Electric Light Orchestra Ричард Тэнди.