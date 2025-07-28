Американский комик и певец, автор музыки к «Теории большого взрыва» Том Лерер скончался в возрасте 97 лет

Американский музыкант, певец и комик, автор сатирических песен Том Лерер скончался в возрасте 97 лет. О его смерти пишет журнал Variety.

Как сообщили изданию друзья артиста, Лерер был найден мертвым в субботу, 26 июля, в своем доме в Массачусетсе. Причина смерти пока не уточняется.

Российскому кинозрителю Том Лерер может быть знаком по саундтрекам к некоторым популярным сериалам. Именно его шуточные композиции звучат в таких шоу, как «Теория большого взрыва» и «Лучше звоните Солу».

Лерер родился в 1928 году в Нью Йорке, на Манхэттене. До того, как начать сочинять песни, он был профессором математики сперва в Гарварде, затем — в Калифорнийском университете.

Записывать свою музыку начал самостоятельно. Его песни носили пародийный характер, в них артист затрагивал популярные в 1950-1960-х годах политические темы.

Также музыкант занимался комедией. В 1950-х годах стал постепенно обретать популярность, но как андеграундный комик. Зачастую в его выступлениях присутствовали черный юмор и жесткие табуированные темы. Позже стал работать на телевизионных шоу.

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