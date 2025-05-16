Пережил ужасную ситуацию при задержании: подозреваемый в шпионаже шведский дипломат умер в Стокгольме

Шведский дипломат скончался в Стокгольме, передает SVT со ссылкой на заявление МИД Швеции. Это произошло после выхода на свободу из полиции — задержанного подозревали в шпионаже.

Местные власти подтвердили информацию о смерти дипломата. Что стало причиной случившегося, не известно. Подробности кончины сотрудника дипломатической миссии не приводятся из-за уважения к его семье — так заявили в МИД.

Дипломата подозревали в шпионаже в период с 1 по 11 мая. В доме мужчины провели обыск, однако сам он отрицал все обвинения. Адвокат погибшего при этом раскритиковал действия полиции безопасности. Он заявил, что его клиент пережил ужасную ситуацию. Власти, в свою очередь, опровергли его слова.

Ранее в Мексике 23-летнюю блогершу застрелили в салоне красоты. Убийство произошло во время прямой трансляции.