«О старших дочерях не знаю»: раскрыта судьба наследства Ивана Краско

Актер Юрий Марахонько рассказал, что актер Иван Краско позаботился о наследниках и еще при жизни распределил имущество. По словам друга артиста, он все оставил детям.

«Он при жизни все разделил. Он говорил, что оставил все детям, Ване и Феде точно, о старших дочерях не знаю. Он всем все оставил… Он просто все оставил и ушел в новую жизнь», - сказал Марахонько в беседе с aif.ru.

Напомним, Иван Краско был официально женат четыре раза. У него пятеро детей, однако в 2006 году сын актера Андрей, рожденный в браке с учительницей Кирой Петровой, умер. Также ходили слухи о том, что у артиста есть внебрачные дети, но он при жизни не подтверждал отцовство.

Иван Краско скончался 9 августа после продолжительной болезни. Врачи диагностировали у 94-летнего народного артиста РФ опухоль в районе желудка. В последние дни жизни он практически ничего не ел и находился в больнице. Кроме того, у Краско произошел инсульт.

Ранее сообщалось, что наследникам Краско осталась дача под Петербургом и дом в поселке Вартемяги во Всеволожскогом районе Ленинградской области. Кроме того, родственники могут претендовать на авторские отчисления за книги Краско и гонорары за фильмы.