Пережил обстрел немцев в Нормандии: умер ветеран Второй мировой войны и TikTok-блогер «Папа Джейк»

В возрасте 102 лет скончался ветеран Второй мировой войны, звезда TikTok Джейк Ларсон, известный под псевдонимом «Папа Джейк».

О смерти Ларсона рассказала в соцсетях его внучка Маккаэла Ларсон. Она отметила, что дедушка ушел из жизни 17 июля, но сообщить об этом решили позже.

«Он ушел мирно и даже шутил до самого конца», — написала Маккаэла на своей страничке в Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ларсон родился 20 декабря 1922 года в Оватонне, штат Миннесота, и в 1938 году поступил на службу в Национальную гвардию, солгав о своём возрасте, так как ему тогда было всего 15 лет. В январе 1942 года его отправили за границу, в Северную Ирландию. Он стал сержантом оперативного штаба и занимался планированием вторжения в Нормандию.

Оказавшись среди войск союзников, штурмовавших побережье Нормандии 6 июня 1944 года, Ларсон выжил под пулемётным огнём при высадке на пляже «Омаха». Он невредимым добрался до обрывов, несмотря на немецкий обстрел.

О военных подвигах Второй мировой войны ветеран рассказывал в TikTok. За его страничкой следили 1,2 млн человек.

Ранее в 91 год умер интерпретатор Бетховена, Берлиоза и Вагнера сэр Роджер Норрингтон.