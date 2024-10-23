Переводами начал заниматься с 13 лет: российский писатель Владимир Микушевич умер на 89-м году жизни

Известный российский переводчик Владимир Микушевич ушел из жизни. О смерти прозаика сообщила его супруга, передает Smotrim.ru.

Микушевич начал заниматься переводами с 13 лет. В более зрелом возрасте он переложил на русский труды известнейших зарубежных классиков. Так, ему принадлежат переводы таких авторов, как Петрарка, Шекспир, Свифт, Гете, Гофман, Бодлер, Рембо и других. Последней его работой стал «Фауст».

Помимо переводов, Микушевича знают как автора проекта «Магистр игры», где он делился своими размышлениями и парадоксальным взглядом на литературу. Программа выходила на телеканале «Россия-Культура». Писатель называл сверхзадачей своего проекта возникновение у людей желания перечитать классические произведения.

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