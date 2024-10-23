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Опубликовано 23 октября 2024, 19:16
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Переводами начал заниматься с 13 лет: российский писатель Владимир Микушевич умер на 89-м году жизни

Переводивший произведения Гете и Шекспира писатель Микушевич умер в 88 лет .
Переводами начал заниматься с 13 лет: российский писатель Владимир Микушевич умер на 89-м году жизни

© Freepik

Известный российский переводчик Владимир Микушевич ушел из жизни. О смерти прозаика сообщила его супруга, передает Smotrim.ru.

Микушевич начал заниматься переводами с 13 лет. В более зрелом возрасте он переложил на русский труды известнейших зарубежных классиков. Так, ему принадлежат переводы таких авторов, как Петрарка, Шекспир, Свифт, Гете, Гофман, Бодлер, Рембо и других. Последней его работой стал «Фауст».

Помимо переводов, Микушевича знают как автора проекта «Магистр игры», где он делился своими размышлениями и парадоксальным взглядом на литературу. Программа выходила на телеканале «Россия-Культура». Писатель называл сверхзадачей своего проекта возникновение у людей желания перечитать классические произведения.

Ранее сообщалось о смерти легендарного нападающего хоккейного клуба СКА Бориса Бокова. Он становился лучшим снайпером в команде.

Источник фото:Freepik
Источник:Smotrim.ru
Автор:Артем Хохлов
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