Смерть в семье Аллы Пугачевой: 48-летняя невестка ушла из жизни

Бывшая жена племянника певицы Аллы Пугачевой Влада умерла в возрасте 48 лет. Об этом сообщил осведомленный источник.

Оказалось, что Виктории Фадеевой не стало осенью 2022 года.

«Вика умерла во сне. Сердце остановилось», - сообщил изданию StarHit собеседник.

У Фадеевой остались два сына. Младший воспитывается в семье водителя Пугачевой – он официально усыновил мальчика.

Это связано с тем, что Влад Пугачев и его жена когда-то страдали от наркотической зависимости. Однажды женщина впала в кому, у Влада отнялись ноги.

После развода Фадеева уехала из Москвы и перестала употреблять запрещенные вещества. Она сторонилась любой публичности и жила с мужчиной.

Ранее певица Елена Преснякова переночевала в доме Пугачевой и осталась не в восторге.