Перенес сердечный приступ: легендарный атлантский рэпер DJ Unk ушел из жизни в 43 года

Атлантский рэпер Энтони Леонард Платт, известный как DJ Unk, скоропостижно скончался. Ему было 43 года. Информацию о смерти артиста подтвердила его супруга Шеркита Лонг-Платт в социальных сетях, передает Sciencexxi.

DJ Unk достиг пика своей популярности в 2006 году. Тогда у него вышел дебютный сингл «Walk It Out», который поднялся на 10 строчку чарта Billboard Hot 100. Энтони Леонард Платт был одним из пионеров музыкального поджанра «snap music».

В 2009 году у артиста возникли проблемы со здоровьем. Он перенес сердечный приступ. DJ Unk связал это с перенапряжением из-за плотного гастрольного графика. Кроме того, рэпер признавался, что вел нездоровый образ жизни. Что стало причиной смерти известного американца, пока не известно.

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