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Опубликовано 25 января 2025, 12:57
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Перенес сердечный приступ: легендарный атлантский рэпер DJ Unk ушел из жизни в 43 года

Перенесший сердечный приступ рэпер DJ Unk умер в возрасте 43 лет .
Перенес сердечный приступ: легендарный атлантский рэпер DJ Unk ушел из жизни в 43 года

© freepik

Атлантский рэпер Энтони Леонард Платт, известный как DJ Unk, скоропостижно скончался. Ему было 43 года. Информацию о смерти артиста подтвердила его супруга Шеркита Лонг-Платт в социальных сетях, передает Sciencexxi.

DJ Unk достиг пика своей популярности в 2006 году. Тогда у него вышел дебютный сингл «Walk It Out», который поднялся на 10 строчку чарта Billboard Hot 100. Энтони Леонард Платт был одним из пионеров музыкального поджанра «snap music».

В 2009 году у артиста возникли проблемы со здоровьем. Он перенес сердечный приступ. DJ Unk связал это с перенапряжением из-за плотного гастрольного графика. Кроме того, рэпер признавался, что вел нездоровый образ жизни. Что стало причиной смерти известного американца, пока не известно.

Ранее сообщалось о смерти 66-летнего режиссера и сценариста Барри Майкла Купера. Он оказал большое влияние на хип-хоп.

Источник:Sciencexxi
Автор:Артем Хохлов
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