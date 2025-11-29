«Перенес инсульт, у него был рак четвертой стадии»: актер театра Дамир Закиров скончался после смерти мамы

Заслуженный артист Республики Марий Эл Дамир Закиров скончался в 66 лет. Актера подкосила смерть матери, однако у него также было выявлено серьезное заболевание. Об этом aif.ru рассказала племянница артиста Алина.

27 ноября ушел из жизни актер Дамир Закиров, ему было 66 лет. Трагическую новость сообщило руководство Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова.

«Более 30 лет своей творческой жизни он преданно служил родному театру, являясь одним из его ярчайших и уважаемых артистов. <…> Артист обладал уникальным творческим диапазоном, с равной силой и убедительностью воплощая на сцене как острохарактерные и комедийные, так и глубоко драматические образы», — говорится в сообщении.

По словам племянницы артиста, причиной его смерти стал рак четвертой стадии.

«Надеюсь, сейчас дяде Дамиру спокойно и не больно. Он очень тяжело болел, перенес инсульт, у него была онкология четвертой стадии», — рассказала Алина.

В мае этого года Дамир Закиров пережил трагедию — не стало его мамы. Уход родного человека подкосил и без того слабого актера.

«Теперь они все вместе», — заключила племянница Дамира Закирова.

Как уточняется, церемония прощания с артистом состоится 29 ноября в Йошкар-Оле.

За свою карьеру Дамир Закиров служил в театрах Тобольска, Чкаловска, Минусинска, Уральска, Златоуста, а также более 30 лет посвятил Академическому русскому театру драмы имени Г.В. Константинова в Йошкар-Оле. Среди последних работ актера: глава рода в «Двух стрелах», Борис Тимофеевич в «Леди Макбет Мценского уезда» и отец Паисий в «Сладострастниках». В 2019 году удостоился почетного звания заслуженного артиста Республики Марий Эл.

