Служила с 1953 года: народная артистка России и актриса Малого театра Лилия Юдина умерла в 96 лет

Лилия Юдина, народная артистка России и актриса Малого театра, ушла из жизни. Трагичной новостью поделились в культурном учреждении.

В Telegram-канале Малого театра сообщили, что смерть Юдиной стала невосполнимой утратой. Практически весь творческий путь актрисы связан с его сценой. Лилия Витальевна служила с 1953 года.

«Лилия Витальевна исполнила здесь 50 ролей, отмеченных присущими ей сценическим обаянием. Она всегда была пленительна на сцене», — написали в некрологе.

Юдина умерла в преклонном возрасте — в 96 лет. Что стало причиной ее ухода из жизни, пока не известно. В Малом театре также пообещали позже озвучить место и время прощания со звездой.

Театральный мир лишился в ноябре еще одного своего видного представителя. Скончался режиссер Дмитрий Неустроев, который также был хранителем архива Ельцин Центра.