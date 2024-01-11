«Перенервничал»: актриса Лужина раскрыла неожиданную причину смерти Соломина

Актриса Лариса Лужина считает, что причиной инсульта и последующей смерти коллеги, режиссера Юрия Соломина стала высокая эмоциональная нагрузка. По ее словам, актер отдавал себя профессии без остатка.

Комментарий Лужиной приводит сайт mk.ru.

«Переработал, перетрудился, перенервничал… А сердце рвется из-за нагрузки. Во время спектаклей часто поднимается высокое давление. Кровоизлияние в мозг – и все», - сказала она.

Лужина назвала актерскую профессию «очень эмоциональной» и призналась, что сама плохо себя чувствует. Из-за этого актриса отказалась от поездки в Архангельск. Она говорит, что актеры – простые люди, у которых также бывают инсульты и инфаркты, но «об этом забываешь на сцене», а отдых откладываешь на потом.

«И Юра был таким же – отдавал себя всего профессии», - сказала Лужина.

Она охарактеризовала его как «удивительного человека» с «бесконечной добротой» в глазах, «очень обаятельного» и «достойного руководителя театра», который «умел сострадать и понимать чужую беду».

Лужина напомнила, что сама находится примерно в том же возрасте, что Соломин, и понимает: «все мы уже идем туда» и «ничего не поделаешь».

Напомним, артиста госпитализировали в начале ноября. Только 9 января он был выписан из больницы. 11 числа стало известно, что Соломин умер дома.