«Перенервничал»: актриса Лужина раскрыла неожиданную причину смерти Соломина
Лужина нашла нужным сообщить причину инсульта и последующей смерти Соломина.
© Ivanov Sergey/East News
Актриса Лариса Лужина считает, что причиной инсульта и последующей смерти коллеги, режиссера Юрия Соломина стала высокая эмоциональная нагрузка. По ее словам, актер отдавал себя профессии без остатка.
Комментарий Лужиной приводит сайт mk.ru.
«Переработал, перетрудился, перенервничал… А сердце рвется из-за нагрузки. Во время спектаклей часто поднимается высокое давление. Кровоизлияние в мозг – и все», - сказала она.
Лужина назвала актерскую профессию «очень эмоциональной» и призналась, что сама плохо себя чувствует. Из-за этого актриса отказалась от поездки в Архангельск. Она говорит, что актеры – простые люди, у которых также бывают инсульты и инфаркты, но «об этом забываешь на сцене», а отдых откладываешь на потом.
«И Юра был таким же – отдавал себя всего профессии», - сказала Лужина.
Она охарактеризовала его как «удивительного человека» с «бесконечной добротой» в глазах, «очень обаятельного» и «достойного руководителя театра», который «умел сострадать и понимать чужую беду».
Лужина напомнила, что сама находится примерно в том же возрасте, что Соломин, и понимает: «все мы уже идем туда» и «ничего не поделаешь».
Напомним, артиста госпитализировали в начале ноября. Только 9 января он был выписан из больницы. 11 числа стало известно, что Соломин умер дома.