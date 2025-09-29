Переехала в деревню, набрала вес, болела: тренер рассказал о жизни умершей боксерши Синецкой

Тренер Виктор Веселов раскрыл подробности о состоянии здоровья трехкратной чемпионки мира по боксу Ирины Синецкой. По его словам, спортсменка страдала от сахарного диабета и набрала лишний вес. Об этом сообщает aif.ru.

Мужчина подтвердил, что причиной смерти 46-летней Синецкой стал оторвавшийся тромб. Все произошло 28 сентября.

«Ирина болела, у нее был сахарный диабет, и вес лишний набрала… В последние годы она жила в родном селе Кочубеевское Ставропольского края, где у нее мама», — рассказал тренер.

Виктор Веселов также поделился воспоминаниями о бойцовских качествах Синецкой. Он отметил, что спортсменка никогда ничего и никого не боялась — ни в жизни, ни на ринге.

«Последние свои выступления она проводила уже в тяжелой весовой категории, и соперницы всегда были выше ее на голову. Но Ирина выходила и выигрывала. И в жизни, и в спорте она была бойцом», — сказал Веселов.

На смерть боксерши отреагировал Константин Цзю. Узнав причину смерти Синецкой, он рекомендовал следить за здоровьем.

Еще одна спортсменка, Юлия Бусыгина, тренировавшаяся в юношеские годы с Ириной, отметила, что та всегда тренировалась как машина и была для всех примером.

