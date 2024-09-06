«Перед вторым инсультом жил в отелях»: Стас Садальский рассказал о последних днях Бориса Краснова

Актер Станислав Садальский накануне годовщины смерти сценографа и продюсера Бориса Краснова заявил, что последние дни жизни он провел не дома. Артисту известно, что перед смертельным инсультом тот жил в отелях.

Соответствующий пост появился в его Telegram-канале «Стас Уполномочен Заявить».

Актер указал, что Краснов «оформлял грандиозные музыкальные шоу и спортивные мероприятия, его боготворили эстрадные звезды». За помощью к сценографу обращались певцы Элтон Джон и Эрос Рамазотти. В 2010 он вошел в список шести лучших выставочных дизайнеров мира.

«Но умер знаменитый сценограф Борис Краснов в хосписе в Марьиной Роще, последние дни своей жизни он провел не дома и перед вторым, смертельным инсультом жил в отелях. Завтра печальная дата… Эх Боря», - написал Садальский.

Напомним, Краснов ушел из жизни 7 сентября 2021 года. Ему было 60 лет.

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