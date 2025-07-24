Перед смертью выразила такое желание: в Москве тихо простились с председателем Верховного суда

Председателя Верховного суда РФ Ирину Подносову похоронят в Санкт-Петербурге. Долгое время она работала в северной столице – гроб с телом доставили на машине.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

По информации издания, прощание с Подносовой в Москве в Центральной клинической больнице Управделами президента было тихим и спокойным: без громких речей и яркой траурной атрибутики. Как пишет сайт, Подносова сама хотела, чтобы оно было таким – перед смертью она выразила соответствующее желание.

Больше часа территория около ЦКБ была оцеплена. ЦКБ посетил президент России Владимир Путин – он положил к гробу Подносовой цветы.

Затем приехали чиновники и депутаты, после них в зал пускали всех желающих. Большинство из них – представители судейского сообщества, включая коллег Подносовой из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось о похоронах актрисы Татьяны Егоровой, которая называла себя главной женщиной Андрея Миронова.