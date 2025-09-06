Параллельно работал над четырьмя картинами: индийский актер Варанг умер в возрасте 55 лет

Болливудский актер Ашиш Варанг ушел из жизни. Он отличался незаурядной трудоспособностью и перед смертью трудился над четырьмя проектами, передает India Today.

Журналисты узнали о случившемся от коллег индийского актера. Что стало причиной смерти Варанга, пока не известно. Звезде Болливуда было 55 лет.

Экранная карьера Ашиша продолжалась более 20 лет. В первую очередь актер известен своими яркими ролями второго плана. Перед смертью он продолжал активно сниматься в кино. По информации из профильных баз данных, премьеры проектов, в которых был задействован индиец, все еще запланированы на 2025-2026 годы.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Прии Маратхе. Звезда Болливуда скончалась в Индии в ночь на 31 августа. Последние два года она страдала от онкологического заболевания.