Памятник певцу Владимиру Левкину откроют на Троякуровском кладбище 16 ноября

Памятник экс-солисту «На-На» Владимиру Левкину откроют на Троякуровском кладбище за день до годовщины его смерти. Монумент обошелся в несколько миллионов рублей.

Вдова артиста Марина рассказала aif.ru, что памятник откроют 16 ноября в 13.00.

Марина самостоятельно придумывала дизайн монумента вместе с сестрой и старшей дочерью Владимира. Изначально предполагалось, что памятник будет белым, но сейчас видно, что под пленкой виднеется темно-серый гранит.

Как пояснили источники, близкие к семье артиста, памятник обошелся в несколько миллионов рублей. Было представлено несколько проектов разных компаний.

В начале нулевых у Владимира Левкина выявили рак лимфатической системы четвертой стадии. Он сумел побороть болезнь, но спустя 10 лет она вернулась. Артист снова победил недуг, однако его состояние ухудшилось в ноябре 2024 года. 17 ноября певец скончался от лейкоза и пневмонии.

