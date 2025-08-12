Вдова Владимира Левкина лишилась слуха из-за переживаний после смерти мужа

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин умер в ноябре прошлого года в возрасте 57 лет. Вдова артиста Маруся рассказала, что частично утратила слух на фоне стресса от потери супруга.

Недавно Маруся посетила врача из-за ухудшения слуха. Доктор подтвердил, что Левкина частично потеряла чувствительность к некоторым частотам.

«Списываю на стресс», — пояснила она в разговоре с NEWS.ru.

Вдова Левкина вспомнила, что «мозг заблокировал часть слуховых органов» после того, как ей из больницы позвонили врачи и сообщили о смерти Владимира.

В тот момент, как рассказывает Маруся, до нее не сразу дошел смысл сказанного: она уточняла, переспрашивала несколько раз. Жена покойного исполнителя считает, что ее мозг не хотел принимать скорбную весть и отключил какую-то часть слухового органа в попытке ее заблокировать.

Пока врачи не говорят Левкиной, когда к ней полностью вернутся все слуховые функции.

Недавно Маруся рассказала, что чувствует присутствие мужа после его смерти.