Пахмутова попросила оставить место для нее, когда гроб мужа засыпали землей

Композитор Александра Пахмутова попросила оставить место для нее, когда рабочие засыпали землей гроб поэта Николая Добронравова. Вдова заявила, что много места не надо, но оно понадобится.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Умершего в возрасте 94 лет Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище. Присутствовали вдова, родные, а также певцы Юлиан, Лев Лещенко, актер Станислав Садальский и другие.

Когда гроб засыпали землей, вдова произнесла: «Я моложе Коли всего на год. Поэтому мне понадобится. Мне много места не надо, я не такая толстая. Всего кусочек».

Перед похоронами Добронравова отпели в храме Сретенского монастыря. Затем состоялось прощание в концертном зале имени Чайковского.

По окончании церемонии Пахмутова впервые заговорила с журналистами. До этого она не выходила на улицу – корреспонденты дежурили возле дома композитора. Родные открывали в квартире окна, чтобы вдова могла подышать воздухом.