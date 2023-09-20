Пахмутова впервые заговорила после смерти Добронравова

Композитор Александра Пахмутова впервые заговорила после смерти мужа, поэта-песенника Николая Добронравова. После окончания церемонии прощания с ним, которая состоялась 20 сентября в концертном зале имени Чайковского, вдова обратилась к корреспондентам.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Пахмутова сказала: «Спасибо, что вы пришли. Спасибо».

Вдова и родственники вышли из зала последними. Пахмутову сопровождали помощники. Ее муж будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Накануне сообщалось, что Пахмутову не могут вывести на улицу из-за журналистов. Они дежурили у дома композитора, хотя вдова была не в силах разговаривать после утраты мужа. Поэтому родные оказались вынуждены открывать в доме окна, чтобы Пахмутова могла дышать воздухом.

Первоначально новость о смерти мужа она встретила стойко. Но вскоре эмоциональное состояние вдовы ухудшилось – она стала плакать без остановки. Пахмутовой дают успокоительные.