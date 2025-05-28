Озвучивала Сову в «Винни-Пухе» и Галчонка в «Простоквашино»: прах Зинаиды Нарышкиной оказался никому не нужен

Актрису Зинаиду Нарышкину, которая озвучивала Сову в «Винни-Пухе» и Галчонка в «Простоквашино», нашли в саркофаге невостребованных прахов. Она умерла в сентябре 1993 года, тело месяц пролежало в морге, а после кремации за счет государства прах похоронили в месте, где нет ни фото, ни имен – только даты смерти.

Саркофаг, который напоминает братскую могилу, расположен на Николо-Архангельском кладбище. Там лежат прахи тех, кого не забрали из крематория. Указания, кто похоронен, отсутствуют, хотя со временем появляются фотографии.

«Но портрета актрисы советской мультипликации нет», - выяснили журналисты программы «Малахов» на России-1.

Нарышкина была популярна – режиссер Анатолий Эфрос часто приглашал ее в свои постановки. Однако после того, как супруг был репрессирован, Нарышкина не вышла замуж, не стала матерью. Узнав о смерти актрисы, соседи просили помочь с похоронами, однако родственников Нарышкиной не нашли.

Ранее сообщалось, что в Ялте обнаружили могилу советского актера Алексея Катышева, умершего бомжом.