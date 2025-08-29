Озвучивал «Наруто» и «Покемона»: звезда аниме Такая Хаси скончался на 73-м году жизни

Скончался японский актер театра и ТВ, артист озвучки Такая Хаси. Причиной смерти стал сердечный приступ. О его кончине сообщает Anime Corner.

Такая Хаси прежде всего известен как голос из популярных франшиз: «Наруто», «Покемон» и «Сейлор Мун». Актер умер, не дожив всего две недели до своего 73-летия.

Хаси родился в 1952 году в Токио. Выступал в театре, в составе одной из ведущих трупп. Также снимался в сериалах. Озвучкой начал заниматься в конце 1970-х годов.

Помимо выше перечисленных популярных проектов, Такая принял участие в озвучки мультфильмов «Блич», «Ван-Пис» и ряда других. Более того, в японской адаптации Гарри Поттера его голосом разговаривает Северус Снегг в исполнении Алана Рикмана.

В некрологе артиста его называют легендой аниме и одним из выдающихся актеров озвучки в истории шоу-бизнеса Японии.

