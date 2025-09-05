Озвучивал «Любовь и голуби»: умер диктор, обучавшийся у Юрия Левитана

Диктор Батор Цыбенов ушел из жизни. Ученик Юрия Левитана, оставил неизгладимый след в истории бурятского радио, передают «Вести Бурятии».

Цыбенов родился в 1942 году. Радиомастерству он обучался у выдающегося диктора СССР Юрия Левитана во Всесоюзном институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Визитной карточкой Батора Цыденовича был его бархатный баритон.

Также Цыбенов озвучил и дублировал на бурятский язык советские и российские художественные фильмы. Всего через его руки прошли более 100 проектов, среди которых есть картина, ставшая легендарной, «Любовь и голуби».

«Он был не только талантливым диктором, но и настоящим мастером ораторского искусства, чьи передачи останутся в памяти слушателей на долгие годы. Сам он останется в наших сердцах как символ таланта и преданности делу», — отметили коллеги.

Ранее сообщалось о смерти советской актрисы театра и кино Лидии Пироговой. Она скончалась в возрасте 85 лет.