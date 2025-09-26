Озвучил «Кунг-фу Панду» и «Буратино»: в возрасте 82 лет скончался польский актер кино и телевидения Павел Галья

Польский актер театра, кино и телевидения Павел Галья скончался на 83-м году жизни. О его кончине сообщает Polsatnews. Причина смерти не уточняется.

Его смерть также подтвердила Ассоциация польских артистов сцены в социальных сетях.

«Сегодня мы прощаемся с нашим коллегой, Павлом Гальей – великим актером, диктором и почетным членом ассоциации. Это огромная потеря для нашего сообщества», — говорится в сообщении организации.

Павел Галья родился в 1943 году. В 1965 году окончил Государственную высшую театральную школу в Кракове (ныне Академия театрального искусства). За свою работу он был награжден государственным призом – Золотым крестом.

Актер играл в популярных в Польше сериалах: «Цвета счастья», «М для любви» и «Подменыши». Он появился в таких фильмах, как «Освобожденные от жизни» и «Любовники среди нас».

Галья выступал на сценах Польского театра во Вроцлаве, театра им. Словацкого, театра «Комедия» и Национального театра в Варшаве. Артист также был известен своими многочисленными ролями в дубляже. За последние годы карьеры озвучил более 100 проектов. Среди них: «Кунг-фу Панда», «Снежная королева», «Сезон плюшевых мишек», «Мулан» и «Буратино».

Ранее мы писали о смерти польского дизайнера и модельера Михала Лоевского.