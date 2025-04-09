Озвучены дата и место похорон рэпера Паши Техника

Пашу Техника похоронят 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сегодня тело рэпера Паши Техника доставили из Таиланда в Москву. Бывшая жена музыканта, которая занимается организацией церемонии рассказала, что прощание и похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище 11 апреля.

Со слов Евы Карицкой, рэпера разрешили похоронить в его любимых брендах: Stone Island, Burberry и кроссовках. Таким было последнее желание Техника.

«Нужно понять какой размер одежды ему понадобится. Благо родные прислушались, и хоронить будем его в его любимых брендах, ведь все знали что он яркий», — рассказала девушка.

Напомним, Паша Техник скончался на 41-м году жизни в больнице Таиланда. Рэпер умер от передозировки запрещенными препаратами.

Ранее мы писали о том, что Паша Техник мечтал умереть от наркотиков.