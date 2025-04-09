Бывшая жена Паши Техника призналась, что рэпер мечтал умереть от наркотиков

Бывшая жена Паши Техника рассказала, что рэпер мечтал умереть от наркотиков. Ева Карицкая вспомнила о жизни с артистом и порассуждала о его зависимости в беседе с Ксенией Собчак для шоу на ее YouTube-канале.

Женщина после смерти экс-супруга пообщалась с журналисткой и призналась, что Паша думал о смерти. Эти мысли посещали его и во время поездки в Таиланд, где он попал в больницу.

«Он говорил не одной мне об этом. Перед поездкой он сказал Маркусу: "Наверное, я там кони двину"», – поделилась Ева.

Женщина отметила, что Техник убегал от реальности и был в глубокой депрессии. Также она вспомнила о жизни с рэпером.

«То он жил в рехабе, то он был дома трезвый. То он в загул, потом опять в рехаб. Будто душу дьяволу продал. Он был в какой-то глубокой депрессии, говорил: "У меня внутри пустота"», – призналась бывшая жена.

Она вспомнила, что мужчина в какой-то момент начал ревновать ее к ребенку. Напомним, что у экс-супругов остался шестилетний сын.

Также в интервью Карицкая отметила, что рэпера можно было спасти. Но он поступил в больницу в плохом состоянии.

«Мне больно, горько. Это было его желание. Этим он и меня освободил от этих мучений. Я его все равно люблю, это ничего не отменяет», – говорит Ева на новых кадрах из интервью.

Ранее мы писали о том, как сын Паши Техника отреагировал на информацию о смерти папы.