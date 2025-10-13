Опубликовано 13 октября 2025, 18:391 мин.
Озвучена дата прощания с актрисой Елизаветой Волгиной
Прощание с актрисой Елизаветой Волгиной состоится 16 октября в Санкт-Петербурге.
Прощание с актрисой Елизаветой Волгиной состоится 16 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает aif.ru.
Церемония прощания со скончавшейся 12 октября актрисой Александринского театра Елизаветой Волгиной состоится 16 октября. В пресс-службе театра рассказали, что прощание пройдет в Центре ритуальных услуг по адресу: ул. Партизанская, д. 8. Гражданская панихида начнется в 13:20.
Место похорон знаменитости не раскрывается.
Напомним, Елизавета Волгина умерла 12 октября на 89-м году жизни. Она работала в Александринском театре более 50 лет.
