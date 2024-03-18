«Озеро, удочка, фляжечка, сырок "Дружба"»: как Ширвиндт представлял себе загробную жизнь

Бывший художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт ушел из жизни в 89 лет. Сегодня, 18 марта, проходят похороны знаменитости. Актер Максим Аверин вспомнил, как недавно брал интервью у режиссера, в котором тот рассказал о видении другого мира, передает mk.ru.

По словам звезды сериала «Глухарь», он задал Ширвиндту вопрос об иной жизни. Актеру хотелось узнать, как ее видит бывший художественный руководитель Театра сатиры. Оказалось, что Александру достаточно располагать несколькими вещами.

«Максик, вот так вижу – озеро, удочка, фляжечка, сырок "Дружба"», — заявил Ширвиндт.

Ранее стало известно, что король отечественной эстрады Филипп Киркоров посетил похороны режиссера. Певец рассказал, что видел Ширвиндта минувшей осенью и думал, что все будет хорошо.