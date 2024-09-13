ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 13 сентября 2024, 17:24
1 мин.

«Отвратительная новость»: умер известный художественный критик Андрей Ковалев

Художественный критик Андрей Ковалев умер на 67-м году жизни.
«Отвратительная новость»: умер известный художественный критик Андрей Ковалев

© Starface.ru

В возрасте 66 лет умер искусствовед, художественный критик Андрей Ковалев. Об этом рассказала галерист Елена Селина в социальных сетях.

Причина смерти искусствоведа не уточняется. Церемония прощания с критиком пройдет на Николо-Архангельском кладбище.

«У меня просто отвратительная, оглушительная новость. Умер Андрей Ковалев», — пояснила Елена Селина.

Андрей Ковалев является автором книг «Неокончательная история. Современное российское искусство в лицах», «Критические дни. 68 введений в современное искусство», «Российский акционизм 1990—2000».

Статьи арт-критика выходили в 90-х в газете «Сегодня». Также он писал для «Художественного журнала», «Артхроники», «Ведомостей», «Огонька», «Известий» и других изданий. В 2008 году его наградили премией «Инновация». В последние годы жизни преподавал на кафедре семиотики и общей теории искусства факультета искусств МГУ.

Ранее умер американский актер Чад Маккуин, известный зрителям по фильму «Каратэ-пацан». Ему было 63 года. В 2020 году он неудачно упал и так и не смог полностью восстановиться.

Источник:Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
смерть
критика
новости