«Отвратительная новость»: умер известный художественный критик Андрей Ковалев

В возрасте 66 лет умер искусствовед, художественный критик Андрей Ковалев. Об этом рассказала галерист Елена Селина в социальных сетях.

Причина смерти искусствоведа не уточняется. Церемония прощания с критиком пройдет на Николо-Архангельском кладбище.

«У меня просто отвратительная, оглушительная новость. Умер Андрей Ковалев», — пояснила Елена Селина.

Андрей Ковалев является автором книг «Неокончательная история. Современное российское искусство в лицах», «Критические дни. 68 введений в современное искусство», «Российский акционизм 1990—2000».

Статьи арт-критика выходили в 90-х в газете «Сегодня». Также он писал для «Художественного журнала», «Артхроники», «Ведомостей», «Огонька», «Известий» и других изданий. В 2008 году его наградили премией «Инновация». В последние годы жизни преподавал на кафедре семиотики и общей теории искусства факультета искусств МГУ.

Ранее умер американский актер Чад Маккуин, известный зрителям по фильму «Каратэ-пацан». Ему было 63 года. В 2020 году он неудачно упал и так и не смог полностью восстановиться.