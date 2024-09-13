Актер Чад Маккуин из фильма «Каратэ-пацан» умер в 63 года после отказа органов

Умер американский актер Чад Маккуин, известный зрителям по фильму «Каратэ-пацан». Ему было 63 года.

Как пишет The Hollywood Reporter, причиной смерти сына кинозвезды Стива Маккуина стал отказ органов. Актер ушел из жизни на своем ранчо в Палм-Дезерт, штат Калифорния. Рядом с ним находились жена, дети и адвокат.

Известно, что в 2020 году Чад Маккуин неудачно упал и получил серьезную травму. После несчастного случая он так и не смог полностью восстановиться.

Помимо кинокарьеры Чад также профессионально занимался автогонками, участвовал в Baja 1000.

Ранее умер популярный английский актер Кеннет Коуп, известный российскому зрителю по ролям в детективных сериалах «Мисс Марпл» и «Чисто английское убийство». Ему было 93 года.