Оторвался тромб: самая титулованная 47-летняя боксерша Ирина Синецкая умерла во сне

Ирина Синецкая, которая стала самой титулованной спортсменкой в женском боксе, умерла на 48-м году жизни. О случившемся сообщили в Федерации бокса России во «ВКонтакте».

В опубликованном некрологе говорится, что боксерша ушла из жизни во сне. Предполагается, что причиной ее скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксёрской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», — написали представители Федерации бокса России.

Синецкая стала самой титулованной спортсменкой в женском боксе благодаря следующим заслугам: она трижды становилась чемпионкой мира, пять раз — чемпионкой Европы и 11 раз — чемпионкой России.

Ранее сообщалось о смерти актрисы Людмилы Гавриловой. Она известна зрителям по фильму «Мимино» и сериалу «Глухарь».