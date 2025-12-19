Отметил в сентябре 96-летие: легенда «чехословацкого Голливуда» Йозеф Кубичек ушел из жизни

Актер Йозеф Кубичек, ветеран кино Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР), ушел из жизни. Ему было 96 лет. О смерти иностранного деятеля культуры пишет Российская газета со ссылкой на чешские СМИ.

Кубичек скончался в родной Праге. Его смерть наступила 15 декабря. Еще осенью, 24 сентября, актер отпраздновал день рождения и стал ближе к следующей юбилейной отметке — в 100 лет. Из-за чего Йозеф ушел из жизни, не сообщается.

Чехословацкий актер, известный и советскому зрителю, снимался с 1960-х. Его можно увидеть в таких картинах, как «30 случаев майора Земана», «Народ-победитель» и «Хомяк в ночной рубашке». Также Кубичек состоял в штате студии «Баррандов», которая считалась «чехословацким Голливудом».

