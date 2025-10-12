Отлили под руководством Марины Влади: посмертную маску Высоцкого выставили на аукцион за 100 тысяч евро

Посмертная бронзовая маска Владимира Высоцкого появилась в продаже в Монако, передает Telegram-канал RTVI. Ее выставили на одном из местных аукционов. Цена на реликвию стартует с отметки в 100 тысяч евро, что в пересчете на рубли составляет 9,4 млн.

В описании лота указано, что маска появилась под руководством вдовы певца Марины Влади в 1980 году. Всего их было сделано три штуки — с оригинальной гипсовой формы скульптора Юрия Васильева. Он был лично знаком с музыкантом.

Посмертную маску с лица Высоцкого сняли спустя два дня после его кончины. Также Васильев сохранил форму левой руки поэта и изготовил ее слепок.

