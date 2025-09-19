В Сети продают ношеные носки певца Егора Крида. Об этом сообщает «Абзац».

Журналисты обнаружили в Сети объявление о продаже грязных носков певца Егора Крида. Автор объявления утверждает, что нашла их в спортзале, где тренируется вместе с артистом.

Конкретной цены на носки певца нет, их получит тот, кто предложит наибольшую цену.

«Выставляю на аукцион носки Егора Крида. Хожу с ним в [спортивный зал, — прим. ред.]. Подружка-админ отдала мне его носки после тренировки. Можете делать любые проверки, хоть на ДНК. Вдруг тут есть ценители, кому это нужно», — сказано в объявлении.

Девушка также утверждает, что носки Крида — брендовые.

«До сих пор пахнут — его запах сохранился, кстати. Хотите — можете постирать, можете так оставить. Носки бренда Fendi», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что 31-летний певец Егор Крид объявил кастинг на маму для своих детей.