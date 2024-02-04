Открытие прошло без посторонних и журналистов: вдова Ланового озвучила стоимость памятника на его могиле

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Купченко спустя три года после кончины супруга Василия Ланового установила на его могиле памятник. Он обошелся вдове в 3 миллиона рублей. Об этом стало известно из программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Лановой покоится на Новодевичьем кладбище в Москве. Он скончался 28 января 2021 года. Известному российскому актеру было 87 лет.

Открытие памятника за 3 миллиона рублей прошло в особом формате. Посторонних и журналистов на кладбище не было. И сама вдова отказалась за этим наблюдать. Она объяснила это тем, что не может «на себя смотреть». Купченко имеет в виду то, что рядом с могилой супруга установлена еще одна плита — для нее. Актриса хотела бы обрести покой рядом с мужем.

За памятник и установку вдова заплатила сама. Теперь над могилой появилась гранитная плита с православным крестом, а на ней — названия фильмов и спектаклей, в которых снимался и играл актер.

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