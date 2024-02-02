«Кто эти выродки?»: сын Децла возмущен поведением фанатов на могиле отца
© Starface.ru
Сын рэпера Децла Меркурий Антоний Иоан Киселев пришел в ярость, увидев по камерам, что фанаты осквернили могилу отца. Неизвестные залезли на памятник и стали делать селфи.
Подробности приводит StarHit.
Сын Децла считает, что высказать мнение в Интернете – «еще ладно».
«Но потоптаться на могиле? Сделать селфи с надгробием? Видео записать? Кто эти выродки?» - возмутился он.
По его мнению, фанаты в этом случае перешли границы. Он признался, что сам наблюдает за собой асоциальное поведение, но ему не пришло бы в голову «издеваться над мертвым человеком».
Молодой человек добавил, что ему и без того «некомфортно» на кладбище, где находится могила, и он не хотел бы видеть, «как два идиота делают селфи и записывают видео стоя на надгробии отца».
Некоторые поддержали точку зрения юноши, другие сочли его чересчур ярким.
Ранее сообщалось, что сын покойного Децла стал его копией.