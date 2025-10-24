«Отказывался говорить об этом»: коллега кавээнщика Козмопулоса о драке, которая могла привести к болезни и смерти

Участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос умер в 44 года. Причиной столь быстрого ухода из жизни стала болезнь, которая могла начаться после драки, передает aif.ru.

Об этом рассказала коллега кавээнщика Светлана Беспалова. По ее словам, чтобы объяснить болезнь Павла, была придумана история про драку. Однако в то же время собеседница журналистов не уверена, что это полная неправда. Для девушки не представляется возможным установить, вымысел это или же нет. Она считает, что эта версия рассчитана на впечатлительных людей.

«Для впечатлительных людей вокруг придумали историю, а может это и имело место когда-то, что Паша в заведении подрался с кем-то, защищая честь и справедливость. После этого попал в больницу. Был сильный удар, пострадал мозг и у него отказал слух и частично парализовало лицо. Вот такую историю рассказывали многим, и мне тоже. Только значительно позже я узнала о болезни. Сам Паша отказывался говорить об этом и всегда все сводил к шутке», — рассказала Светлана.

Ранее другая участница Клуба веселых и находчивых Елена Борщева вспомнила о долгах умершего Павла Козмопулоса. По ее словам, после первых гастролей кавээнщик вернулся домой с пустыми карманами.