Отказали почки: ушел из жизни заразившийся COVID-19 знаменитый актер Сатиш Шах

Знаменитый индийский комик, телеведущий, актер кино и телевидения Сатиш Шах ушел из жизни. Звезде фильмов и телепередач было 74 года.

Шах скончался 25 октября. Информация о смерти лауреата и номинанта нескольких наград появилась на портале IMDb. В некрологе говорится, что актер заразился коронавирусной инфекцией и у него отказали почки. У него осталась жена Мидху Шах, актриса и продюсер.

Сатиш родился в 1951 году в Бомбее (Мумбаи). Актер начала сниматься в 1970-х. Его фильмография насчитывает более 200 проектов. Шах снимался в «Дорогами любви», «Будешь со мной дружить?», «Танцуй ради шанса», «Лед на душе» и других кинолентах.

Ранее сообщалось о смерти звезды мыльных опер Экстора Ногеры. Он сыграл в более чем 2000 сериях телевизионных шоу.