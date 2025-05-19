Артист балета Юрий Владимиров умер из-за отека мозга после неудачного падения

Умер народный артист СССР, танцовщик Большого театра Юрий Владимиров. Ему было 83 года.

По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти стал несчастный случай. 14 мая артист неудачно упал у себя дома и сломал ногу. Его экстренно госпитализировали, но в реанимации у Владимирова начались осложнения в виде отека легких и мозга. 19 мая знаменитого танцовщика не стало.

В Большом театре, где служил Владимиров, его назвали одним из представителей «золотого века» театра. Он был первым исполнителем роли Ивана Грозного в одноименном балете Юрия Григоровича.

Юрий Владимиров окончил Московское хореографическое училище и поступил на службу в труппу Большого театра. В 1962 году стал солистом, исполнял главные партии в балетах «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Спартак», «Икар», «Гусарская баллада», «Рыцарь печального образа».

Ранее умер в возрасте 98 лет советский и российский хореограф Юрий Григорович. Большую часть своей творческой карьеры Григорович посвятил Большому театру, где создал знаменитые авторские постановки.