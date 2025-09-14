Отказали органы: умер легенда латиноамериканской музыки Эрмето Паскаль

13 сентября ушел из жизни легендарный латиноамериканский музыкант Эрмето Паскаль, известный под псевдонимом «Колдун» (или Брухо). Ему было 89 лет.

По данным местного издания Globo, Паскаль умер в больнице вследствие полиорганной недостаточности.

Артист, удостоенный трех премий Latin Grammy, оставил после себя богатое музыкальное наследие. Паскаль был известен как талантливый композитор, продюсер, аранжировщик и мультиинструменталист. Виртуозная игра Эрмето на клавишных, аккордеоне, флейте, гитаре, саксофоне и многих других инструментах, импровизации и мастерские оркестровки сделали его настоящей легендой. «Колдун» также являлся значимой фигурой в жанре форро, популярном на северо-востоке Бразилии.

Путь Эрмето Паскаля в музыке начался в раннем детстве, когда он освоил аккордеон отца. Будучи одаренным самоучкой, в семь лет он взял в руки флейту, а в одиннадцать уже выступал с отцом и братом. В 1950 году состоялось его первое появление на радио, а к 1960-м он уже играл на саксофоне и руководил собственной группой Som Quatro.

Международная известность пришла к Паскалю в 1971 году после его участия в альбоме легендарного Майлза Дэвиса Love-Evil. Дэвис был настолько впечатлен игрой Паскаля, что назвал его одним из самых выдающихся музыкантов, которых ему доводилось встречать.

Ранее умер народный артист Азербайджана Гаджи Мурад Ягизаров, удостоенный премии КГБ СССР.