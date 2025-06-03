Отец не смог зайти внутрь: в Свердловской области простились с девушкой-инвалидом, над которой надругались на видео

В Карпинске простились с девушкой-инвалидом, над которой надругались на видео. Об этом сообщает E1.ru.

3 июня в Карпинске Свердловской области местные жители и родственники простились с 24-летней девушкой-инвалидом Анастасией Поляковой.

Напомним, за несколько недель до смерти над ней надругалась знакомая — она села на лицо жертвы и стала на нее мочиться. Все происходящее снимал на телефон сожитель женщины. После этого видео разместили в соцсетях.

Местные жители предполагают, что именно надругательства сподвигли Полякову покончить с собой. Несколько дней назад тело девушки нашли в реке.

Анастасию похоронят рядом с ее матерью, которая скончалась много лет назад.

«Люди не могли сдержать слез. Она лежала в гробу такая спокойная, как маленький ангел. Отмучилась. Народу было не очень много, потому что рабочий день. Люди просили прощения, что не уберегли ее. Отец ее пришел, но заходить внутрь не стал, остался около дверей. Бабушка тоже была, плакала», — рассказала одна из местных жительниц.

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