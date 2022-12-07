Отец Евгения Цыганова переехал в дом престарелых и там умер

У актера Евгения Цыганова умер отец. Эдуард Цыганов жил не с родными, а находился в доме престарелых.

Мужчине было 84 года. Учреждение для пожилых, где он проживал, расположено в деревне Власово.

Сам Евгений Цыганов молчит о семейной трагедии. Актер подарил отцу восемь внуков: семеро родились в первом браке, еще один – от новой избранницы.

В январе Цыганов показал редкое фото с мамой. Черно-белое изображение актер опубликовал в социальных сетях, поздравив родительницу с днем рождения.