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НЕКРОЛОГ
10:32, 07 декабря 2022
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Отец Евгения Цыганова переехал в дом престарелых и там умер

Отец Евгения Цыганова переехал в дом престарелых и там умер

У актера Евгения Цыганова умер отец. Эдуард Цыганов жил не с родными, а находился в доме престарелых.

Мужчине было 84 года. Учреждение для пожилых, где он проживал, расположено в деревне Власово.

Сам Евгений Цыганов молчит о семейной трагедии. Актер подарил отцу восемь внуков: семеро родились в первом браке, еще один – от новой избранницы.

В январе Цыганов показал редкое фото с мамой. Черно-белое изображение актер опубликовал в социальных сетях, поздравив родительницу с днем рождения.

Источник фото:Роман Суходеев/ Starface.ru
Источник:Пятый канал
Теги:
#Евгений Цыганов
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#отец
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#внезапная смерть
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