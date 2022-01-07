Двойной праздник: Цыганов показал редкое фото с мамой в честь Рождества и ее дня рождения

Фотографией с родительницей Евгений Цыганов делится раз в год — и чаще всего, в ее день рождения. В 2022 году он опубликовал черно-белый снимок, сделанный его супругой — Юлией Снигирь. «Всех с Рождеством, а маму еще и с рождением», — написал актер.

Поклонники тут же принялись в ответ поздравлять и Евгения, и Любовь Викторовну: «С Рождеством, и с Днем рождения маму»; «Светлого праздника и долголетия»; «С Рождеством и с днем рожденья мамочку! Многие лета радовать вас и крепкого здоровья всем!»

Мама Евгения Цыганова публичной и знаменитой личностью не является. Раньше она вместе с отцом актера — Эдуардом Евгеньевичем, работала в проектно-конструкторском бюро «Титан».

Напомним, что любимый сын подарил Любови Викторовне целых восемь внуков. В первом браке со звездой сериала «Дети Арбата» Ириной Леоновой у них на свет появилось шестеро детей: двух дочерей — Полину, Софию и Веру, и четверых сыновей — Никиту, Андрея, Александра и Георгия. А во втором браке с другой актрисой Юлией Снигирь у Евгения родился единственный сын Федор.