«Был ранен и истек кровью»: известны подробности гибели актера из «Убойной силы» в зоне СВО

Актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Вадим Алферов погиб при ударе беспилотника ВСУ в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал друг мужчины Сергей Шолох.

Как пояснил Шолох aif.ru, Вадим погиб 28 ноября: он отправился в Суджанский район на выполнение второго боевого задания, но попал под удар украинского дрона.

«Вадик погиб 28 ноября, попав под дроны, был ранен и истек кровью», — пояснил приятель артиста.

Тело мужчины опознала жена по видеосвязи.

Сергей добавил, что Алферова не хотели брать на СВО из-за отсутствия боевого опыта. Но в октябре 2024 года актеру удалось заключить контракт.

Похороны артиста состоялись 19 мая на Южном кладбище в Санкт-Петербурге.

Вадиму Алферову было 57 лет. Он снялся в 31 проекте, преимущественно актер снимался в сериалах. Российскому зрителю он запомнился по ролям в «Убойной силе», «Улицах разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других.

Ранее в Курской области награжденный Владимиром Путиным студент погиб, пытаясь спасти девочку от дрона.