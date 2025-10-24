От редкой болезни умерла 23-летняя актриса Изабель Адора Тейт. Об этом сообщает Daily Mail.

В окружении родных скончалась актриса, сыгравшая в сериале «9-1-1 Нэшвилл». Изабель страдала от редкой формы болезни Шарко — Мари — Тута, вызывающей повреждение нервов и поражение мышц, необходимых для дыхания. Недуг был выявлен в 13 лет.

«Изабель была борцом, ни разу не оправдываясь тем фактом, что у нее могли быть недостатки по сравнению с другими. Она также была весьма склонна к музыке, часто проводя часы за сочинением и записью песен с друзьями, и опубликовав несколько из них», — сказано в некрологе.

В личном блоге актриса жаловалась на плохое самочувствие. По ее словам, «болезнь разрушала физически». Она не скрывала, что пользовалась инвалидным креслом.

«Я бы никогда не подумала, что со мной может случиться что-то подобное. Я не знаю, почему мне выпали такие карты в жизни, но я не могу это изменить, поэтому я решила принять это и не позволять болезни определять меня», — писала Изабель.

