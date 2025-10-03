От приступа эпилепсии умер самый известный ошибочно осужденный Дмитрий Медков

Умер самый известный в РФ ошибочно осужденный Дмитрий Медков. Об этом сообщает Kp.ru.

В Ставропольском крае умер Дмитрий Медков. Он был осужден за преступление, которое не совершал, — за убийство сестры.

В 2003 году Дмитрия задержали по подозрению в убийстве, на тот момент он был студентом. Против Медкова дал показания его друг. После ареста Дмитрий признался в преступлении, но затем отказался от своих показаний. Эксперты признали россиянина невменяемым, и суд отправил его на принудительное лечение.

Через 3 года сестра нашлась. Она сбежала в Дагестан из-за конфликта с матерью. О задержании брата девушка не знала. После этого Медкова признали невиновным и отпустили домой.

В 2010 году двух дознавателей по делу осудили за превышение должностных полномочий и применение насилия.

Журналисты попытались связаться с Дмитрием, но на звонок ответила сестра, сообщив про его смерть в 2024 году. У мужчины случился приступ эпилепсии во сне после психиатрической больницы.

Ранее умер в возрасте 74 лет главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Подробности читайте в этой новости.