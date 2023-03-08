«Либо операция, либо хоспис»: Ольга Зарубина рассказала о борьбе с онкологией

Певица Ольга Зарубина больше 20 лет прожила в браке со вторым мужем Владимиром Евдокимовым. В 2008 году супруг знаменитости скончался после долгой борьбы с онкологией – у него был рак желудка. В недавнем интервью звезда вспомнила о его последних днях жизни.

Одно время женщина жила в США, а потом решила вернуться в Россию. Зарубина мечтала продолжить карьеру, поэтому должна была громко о себе заявить. Тогда она приняла участие в шоу «Ты суперстар» на канале НТВ. Ее останавливало только то, что супруг был серьезно болен. Несмотря на это, Евдокимов всегда поддерживал жену.

«Муж у меня болел, у него был рак желудка четвертой стадии. Я понимала, что мы едем на «Ты суперстар», где будет много людей, много нагрузки физической, эмоциональной. Для него это было смерти подобно. Я сказала, что если он не готов, то мы не поедем. Он ответил, мол, поедем, потому что я должна вернуться на сцену, петь. Мы поехали. Самое главное, что он об этом не жалел», — поделилась певица в эфире передачи «PROжизнь» на YouTube.

Через год мужчины не стало. 67-летняя Ольга рассказала, что он до последнего боролся за жизнь и согласился лечь под нож хирурга.

«Ему сделали операцию. Помню, пришла медсестра и сказала — мы можем вам сделать либо операцию, либо вы спокойно идете в хоспис. Он (муж — прим. ред.) выбрал операцию. Врач сразу отметил, что это не лечение, и болезнь будет прогрессировать», — вспоминала артистка.

Напомним, что Владимир был вторым мужем Зарубиной. В первый раз она отправилась к алтарю со звездой романсов Александром Малининым, о котором до сих пор часто говорит в интервью. Женщина родила певцу дочь Киру, но он ее не принял. Они даже встречались в эфире популярного ток-шоу, но не продолжили общаться.

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